Les lamas : nouvelles coqueluches de nos campagnes

Quand elle les appelle, ils accourent, et certains s'arrêtent pour minauder devant notre caméra. Murielle Bastit est éleveuse de lamas, et alpagas, des animaux de la même famille que le chameau et le dromadaire. Il y a six ans, Murielle a repris la ferme familiale. Le but, c'est de faire découvrir aux touristes les lamas. Parmi ses ateliers, une balade de 30 minutes dans la forêt à partir de sept euros. Chaque touriste doit tenir en laisse son animal et partager avec lui un peu d'intimité. Animatrice de profession, Murielle a trouvé dans cette reconversion un équilibre. Direction l'Allier à la ferme des Tilloux, rencontre avec Anne-Laure Ducrocq, une agricultrice amoureuse de ces alpagas. Chaque printemps, elle fait tondre ses animaux pour en recueillir la laine, l'élément principal de son commerce. Les toisons brutes sont envoyées ensuite en Italie où elles sont transformées en pelote de laine. La laine d'un alpaga donne, en moyenne, deux pulls, cela dépend de la qualité. Un élevage qui rapporte, mine de rien, 10% du chiffre d'affaires de la ferme. TF1 | Reportage J. Chubilleau, P. Rousset