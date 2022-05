Les légionnaires commémorent la bataille de Camerone

C'est l'un des visages les plus célèbres de la Légion étrangère : sa musique. Environ 63 soldats de 18 nationalités différentes et autant d'accents la compose. Ce sont des chants où en vante la patrie, mais qui ont aussi bien d'autres atouts. "Le chant est hyper important dans la Légion étrangère", explique le lieutenant-colonel Lardeux, chef de musique. La Légion étrangère est l'une des unités les plus réputées de l'armée et le chant y est soumis au même niveau d'exigence qu'ailleurs. Sous le soleil d'Aubagne (Bouches-du-Rhône), si les soldats répètent avec autant d'acharnement, c'est parce qu'ils vont participer à la plus importante célébration de la légion. L'anniversaire de la bataille de Camerone au Mexique le 30 avril 1863. Près de 65 légionnaires résistèrent toute une journée face à 2 000 soldats mexicains jusqu'à la dernière cartouche, et pour la plupart jusqu'à la mort. "A partir de cette journée-là, ils vont faire ce que de nombreux légionnaires ont fait plus tard, en appliquant toujours la même recette", raconte le général de brigade Lardet. TF1 | Reportage F. Litzler, M. Merle