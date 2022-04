Les légumes primeurs, la douceur du printemps

Dans la cour de ferme de Christelle, l'arrivée des légumes nouveaux est un peu comme une fête, une renaissance. Carottes, navets, oignons grelots ou radis offrent un déjeuner de soleil et donnent des projets pleins les papilles aux clients. Dans ce petit coin de Sologne, il fait seulement huit degrés à l'heure de la récolte. Les légumes nouveaux s'épanouissent donc à l'abri. Pour faire les bottes, les mains de Christelle travaillent toutes seules. Stéphane, lui, est déjà sur le dossier jeunes carottes. C'est la gourmandise des enfants et des grands. Le navet, lui, est un trésor pour le corps. Il est riche en potassium et en fibres. On dit qu'il est bon pour le cœur et il se mange cru ou cuit. Pour les oignons blancs aussi, tout se mange. Maintenant, il est temps de préparer à manger. Après l'épluchage, une petite douche, une poêle, de l'huile d'olive, cinq minutes à feu vif et puis le plat est prêt à manger. Les légumes nouveaux sont comme des bonbons. Ils disparaissent à toute vitesse, un véritable déjeuner de soleil. TF1 | Reportage J.P. Elme, P. Schély