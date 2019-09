Les libraires, plombés par la numérisation des livres scolaires

Dans de nombreuses librairies, le rayon des livres scolaires est de plus en plus réduit. Pour cause, le livre numérique a fait sa place dans les manuels scolaires. Du coup, certains libraires s'inquiètent. En effet, l'impact de cette situation sur leur commerce est violent. Même s'il est difficile d'imaginer la fin du papier, pour les livres scolaires, le règne exclusif est bien terminé. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/09/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 septembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.