Les Lillois émus par la mort de l'ancien président Jacques Chirac

À Lille, la mort de l'ancien président Jacques Chirac suscite de vives émotions. Face à cette nouvelle, certains pensent que l'Hexagone a perdu un homme simple et révolutionnaire. D'autres trouvaient en lui une prestance et un charisme. Pour la plupart, Jacques Chirac était quelqu'un de bien et très proche des gens. Dans cette ville, presque tout le monde a été bouleversé par sa mort.