Les Lillois ont-ils trouvé clair le plan de déconfinement d'Edouard Philippe ?

A priori, les Lillois ont compris les grandes lignes du plan de déconfinement annoncé par Edouard Philippe mardi. Comme tous les citoyens, ils ont retenu que le port du masque sera obligatoire à partir du 11 mai et que les règles de déconfinement seront différentes entre les départements catégorisés "vert" et "rouge". Toutefois, il y a un point auquel il manque de précision, c'est le secteur du travail. Quant à la réouverture des écoles, elle reste encore floue pour tout le monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 29/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1.