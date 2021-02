Les livres "Monsieur Madame" fêtent leurs 50 ans

M. Farceur, Mme Coquette ou Bavarde, qu'ils soient ronds, carrés ou colorés, leurs traits de caractère ont marqué ceux qui les ont croisés. Emmanuel, lui, n'a pas voulu choisir. Il collectionne les livres "Monsieur Madame" et les a tous avec 97 personnages au total. Plus de 400 livres sont sortis année après année depuis 1971. Le tout premier c'est M. Chatouille, imaginé par Roger Hargreaves, un père de famille anglais. C'est son fils qui lui a demandé ce que c'est qu'une chatouille. Il a donc eu l'idée de dessiner un monsieur avec des longs bras. Ce qui a tout de suite cartonné et dure maintenant 50 ans. Près de 250 millions d'exemplaires sont vendus dans le monde et le fils a aujourd'hui pris la relève. Par ailleurs, les personnages évoluent avec la société. Mme Timide drague désormais en ligne et M. Glouton se met au régime. Ils ont même envahi les réseaux sociaux. Traduits dans 17 langues, les livres s'échangent dans le monde entier. Dans l'Hexagone, un Monsieur ou Madame se vend toutes les douze secondes. En 2020, c'est Mme Câlin qui a eu le plus grand succès même si Mme Catastrophe reste l'une des préférés des tout-petits.