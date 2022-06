Les livrets d’épargne bientôt mieux rémunérés ?

Augmenter le taux du livret A serait une bonne nouvelle pour les Français très attachés à leur épargne. Passé de 0,5 à 1% en février dernier, le taux pourrait bien frôler les 2% à partir du 1er août prochain. "C'est là ou on met toutes nos économies. C'est quand même le plus facile, il y a moins de risques. C'est une bonne nouvelle pour moi", confie une dame. Ces deux augmentations en six mois sont dues à l'inflation galopante. Mais certains se demandent si cela va suffire pour remonter le pouvoir d'achat : "je n'en suis pas sûre" ; "2% je trouve que ce n'est pas énorme par rapport au coût de la vie à l’heure actuelle", lancent des passants. Le livret d'épargne populaire pourrait aussi voir son taux bondir jusqu'à 4,5%, un Français sur huit en possède un. Il faut rappeler que l'épargne est une réserve d'argent importante pour les consommateurs qui n'hésitent pas à s'en servir en cas de coup dur ou d'imprévus. En cas de hausse, ce relèvement pourrait inciter les épargnants à mettre de l'argent de côté. Plus de seize milliards d’euros ont déjà été placés depuis le début de l'année. TF1 | Reportage G. Guist'Hau, C. Arfel