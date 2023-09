Les loupés des péages sans barrière

Entre Digoin et Montmarault, vous ne trouverez aucune barrière de péage. Pour payer les 88 kilomètres d'autoroute, les automobilistes ont trois choix : en ligne, avec un badge ou à la banque. Ce n'est pas simple pour eux de comprendre le fonctionnement de l'A79. "Parfois, on ne se rend même pas compte que nous sommes sur un tronçon payant. Là, par exemple, nous y sommes. Mais nous n'avons toujours pas vu de panneau", rapporte Octavie Couchard. C'est ce qui s'est passé pour Béranger Cavagni en février dernier. Il relie la Lorraine à la Dordogne sans voir de péage. Résultat: 13,80 euros d'amendes demandées directement par la société d'autoroute. Comme lui, d'autres usagers dénoncent un piège. Un recours va donc être déposé contre ces autoroutes en péage flux libre. Cette portion sans barrière est en test depuis novembre dernier. Le gestionnaire APRR se défend de faire le maximum pour avertir les conducteurs. Ce système flux libre va se généraliser. La 13 et la 14 et seront les prochaines autoroutes concernées, entre Paris et la Normandie. TF1 | Reportage O. Couchard, S. Thiezy