Les lumignons ont fait briller Lyon

Avec le contexte sanitaire, la fête des lumières n'aura pas lieu cette année à Lyon. En revanche, la belle tradition en hommage à la Vierge est de retour. Des lumignons se sont éclairés aux balcons et fenêtres pour remercier la Vierge de protéger la ville. Pour eux, la fête était plus intime avec un renforcement de la tradition. "C'est le vrai 8 décembre, celui des Lyonnais", a confié un riverain. Du côté de l'église, la procession des catholiques s'est aussi faite en petit comité. Mais le rituel a été retransmis sur Internet. Et à la grande surprise de tous, un feu d'artifice inattendu a été lancé depuis Fourvière. Marine et Thomas, eux, ont décidé d'offrir un cadeau à leurs voisins. Projectionnistes au chômage technique, ils ont travaillé des semaines pour créer une fête des lumières en modèle réduit. Le théâtre gallo-romain, pour sa part, a installé 20 000 lumignons pour envoyer une belle image à tous ceux coincés chez eux. L'image d'une ville sans sa grande fête, mais pas sans sa magie.