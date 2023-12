Les macarons salés d'Île-de-France

Pour commencer le repas en beauté, rien de tel qu’un apéritif soigné. Des petits macarons salés dont on ne fera qu’une bouchée. Pour les coques de macaron : œufs, sucre, farine et poudre d’amande. Jean-Philippe et sa fille Jeanne nous partagent leur recette. Pour ces macarons, deux types différents de garnitures. Une ganache butternut cumin, parce que ça va super bien ensemble, et une ganache au champagne et aux quatre-épices. Mais tout d’abord, la meringue. Quatre blancs d’œufs battus avec du sucre jusqu’à former un bec d’oiseau. Ajoutez de la poudre d’amande et du sucre glace. Mélangez d’un geste précis. Il ne reste qu’à déposer la meringue dans les gabarits et à les envoyer au four pour quinze minutes à 130 degrés. Pendant ce temps, préparez la courge butternut. Cuite et mixée en purée, c’est une garniture parfaite. On y ajoute de la poudre de cumin, du curcuma, et surprise, on la mélange avec du chocolat blanc fondu. Pour varier les plaisirs, champagne. Mélanger quatre épices, sucre, beurre de cacao, blanc d’œuf, une mixture inattendue pour une saveur flatteuse. TF1 | Reportage E. Tran, J. F. Drouillet