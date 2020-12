Les magazines, une particularié du 13H

Pour Jean-Pierre Pernaut, les magazines ont leur place dans le JT de 13H. Peandant de longues années, c'est son complice Fabrice Decat qui s'occupait de leur production. Et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils avaient une tonalité et des couleurs bien à eux et s'enregistraient dans un esprit des régions. Pour ce dernier JT de JPP, nous sommes revenus sur quelques images pour en témoigner. On repasse notamment sur le carnaval de Dunkerque. Durant cet événement, les hommes sont déguisés en femmes et les femmes sont déguisées en femmes, mais de petites vertus. Entre les fanfares et les groupes folkloriques, la foule encourage les géants à danser, et ce, jusqu'au bout de la nuit. Et même avec 70 Mardis gras à leur actif, certains carnavaliers ne s'en privent pas. Avec l'adage, "dis-moi avec quel jeu tu t'amuses, et je te dirai comment travaillaient tes ancêtres", un magazine dédié sur les jeux régionaux a aussi été réalisé. On s'est également replongés dans les magazines qui font honneur à la gastronomie régionale. Ces cuisines qui mettent l'accent sur la saveur des produits locaux, mais également les moments conviviaux.