Les magnifiques calanques de Cassis à nouveau ouvertes au public

Depuis toujours, le parc national des Calanques fait la fierté des Marseillais. Cet endroit est désormais accessible après plus de deux mois de fermeture. Des randonneurs ont déjà inauguré les sentiers des Calanques depuis leur réouverture. Et des agents ont aussi repris du service pour sensibiliser les visiteurs aux nouvelles mesures sanitaires. Bien que les plages soient encore interdites, les restaurants de la région accueillent, eux aussi, du monde. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 02/06/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 2 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.