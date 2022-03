Les magnolias subliment les jardins nantais

Il suffit d'un peu de douceur pour que les fleurs s'ouvrent. En effet, lorsque l'hiver se retire et que les beaux jours reviennent, les magnolias fleurissent et colorent soudainement les rues de Nantes (Loire-Atlantique). Anne Lemoine, une Nantaise, a planté les siens dans son jardin il y a 40 ans. "Ce que je trouve super, c'est cet éclatement des fleurs et des couleurs", confie-t-elle. Pour en admirer davantage, il faut se rendre au parc floral. Le spectacle y est grandiose. Ici, les magnolias sont roses, blancs et jaunes. Les flâneurs en profitent. "Ce sont les premiers qui fleurissent et ça fait du bien", "j'aime bien le bouton en lui même. Il faut prendre la photo du magnolia à l'instant", lancent des passantes. Il faut effectivement saisir l'instant, car la floraison est de courte durée et chaque arbre a son rythme. Il est à noter que les magnolias sont arrivés à Nantes dans les cales des grands explorateurs. Aujourd'hui, la ville accueille la collection nationale qui compte près de 500 variétés. TF1 | Reportage M. Firaud, R. Hellec