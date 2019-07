Les maillots de bain, stars de l'été

L'été est l'occasion propice pour sortir les maillots de bain. A l'instar des femmes, cet accessoire est également devenu à la mode chez les hommes. En cette période estivale, il se décline sous toutes les formes, les motifs et les couleurs. Les shorts à motif animal sont ceux qui rencontrent le plus de succès. Les hommes veulent se mettent en valeur, tout en se sentant à l'aise. Les prix se déclinent entre 5 à 60, voire 90 euros pour les maillots plus élaborés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 16/07/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 16 juillet 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.