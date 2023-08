Les maires bientôt mieux rémunérés ?

Dans la commune de Blainville-sur-Orne (Calvados), très peu ont la réponse à cette question : de combien s'élève l’indemnité du maire ? Ici, le maire perçoit 1 500 euros par mois. À Bénouville (Calvados), 2 000 habitants, même en vacances, la maire est constamment sollicitée. Sa seule source de revenus est son indemnité de 1 500 euros. Actuellement, la rémunération des maires dépend de la taille de la commune. Pour moins de 3 500 habitants, elle varie entre 1 000 et 2 000 euros par mois. Entre 3 500 et 100 000 habitants, la rémunération va jusqu’à 4 400 euros. Pour plus de 100 000, elle est de 5 800 euros. À Blainville-sur-Orne, là aussi, le maire, Lionel Marie, s’assure que chaque service fonctionne. Il doit toujours être disponible. "Un maire, c’est 24 heures sur 24, sept jours sur sept, en principe", lance-t-il. Pour lui, revaloriser l’indemnité est un premier pas, mais ce n’est pas ce qui améliorera les conditions de travail d’un maire. Dans l’Hexagone, les maires sont de plus en plus nombreux à rendre l’écharpe tricolore. Les démissions ont augmenté de plus de 5%. TF1 | Reportage M. Stity, X. Thoby