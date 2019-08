Les maires de nos communes peuvent-ils prendre des vacances ?

Ce n'est pas toujours facile d'être le maire d'une commune notamment durant les périodes de vacances. Toutefois, ces élus peuvent vaquer à leurs occupations ordinaires mais pas avant d'avoir mis en place un service d'intérim. C'est le cas de la mairie de Veules-les-Roses, en Seine-Maritime, dont le fonctionnement durant la période estivale est assuré par l'adjoint au maire. Par ailleurs, il y a des élus qui n'arrivent pas à décrocher et restent présents tout au long de l'année dans leur village comme Yves Husson, maire de Chanaz, en Savoie. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 13/08/2019 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 13 août 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.