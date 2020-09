Les maisons de nos régions : la chaumière normande

Nichées au cœur de la campagne normande, souvent en bord de Seine, les chaumières sont des maisons traditionnelles qui appartiennent à un autre temps. Elles ont traversé des centaines d'années depuis le Moyen Âge. Leur spécificité réside dans leur toit recouvert de roseaux que la nature use et s'approprie avec le temps. Dans la région, de nouveaux passionnés font perdurer le métier de chaumier et son savoir-faire ancestral.