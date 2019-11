Les maisons d'écrivains (1/4) : à la découverte de la demeure d'Edmond Rostand

Située au cœur du Pays basque, à Cambo-les-Bains, la maison d'Edmond Rostand, à qui l'on doit la tirade la plus célèbre du théâtre français, est un véritable trésor. Après "Cyrano", c'est le deuxième chef d'œuvre de sa vie. Derrière sa façade basque, la maison réserve bien des surprises avec des décorations spécifiques à chaque pièce, des boiseries et des peintures partout. Elle constitue un véritable patrimoine puisque près de 10 000 documents d'archives y sont conservés. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 04/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 4 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.