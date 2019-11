Les maisons d'écrivains (3/4) : à la découverte de l'appartement de Boris Vian

Depuis la mort de Boris Vian et de sa seconde épouse, Nicole Bertold, mandataire de son œuvre, s'occupe de leur appartement à Paris. L'écrivain aimait demeurer dans sa chambre pour travailler. On y trouve entre autres le manuscrit du déserteur sur un mur. Le salon, lui, est comme à l'époque. Une longue chaise adaptée aux jambes de Boris Vian y est installée. Ce dernier, qui était également trompettiste, tenait beaucoup à ses disques. Son appartement intéresse de nombreux visiteurs. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 06/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 6 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.