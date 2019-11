Les maisons d'écrivains (4/4) : à la découverte de la demeure de George Sand

C'est au cœur du Berry, au milieu d'un vaste domaine agricole, que l'on retrouve la demeure de l'une des plus grandes romancières du XVIIIème siècle. George Sand, née Aurore Dupin, y a passé l'essentiel de sa vie. C'est dans son boudoir, au rez-de-chaussée, qu'elle écrira ses romans, ses pièces de théâtre, ses lettres... Elle y a également accueilli le Tout-Paris. Delacroix, Balzac, Flaubert... sont des habitués. Chopin, sensible aux charmes de la maîtresse de maison, y avait même ses appartements. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 07/11/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 7 novembre 2019 des reportages sur l'actualité politique, économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.