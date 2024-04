Les maisons troglodytes fragilisées par les intempéries

Une paroi rocheuse menace les habitations. Une partie de ce coteau s'est effondrée. En contrebas, Gisèle n'a plus le droit de se balader dans son jardin. Un arrêté de péril a été pris par la mairie : "ça m'a fait peur, je me suis dit (...) qu'il y a un problème ; ça fait 50 ans que ça n'a jamais bougé". L'urgence est à la sécurisation. Le Val de Loire a connu des pluies abondantes ces six derniers mois, les coteaux ont été fragilisés et les professionnels sont aussi touchés que les particuliers. Cette cave troglodyte n'est plus hermétique après l'éboulement de la roche de tuffeau. Cette dernière s'est effondrée au-dessus de la salle de réception des vendanges, des dizaines de milliers d'euros seront nécessaires pour réparer. Une autre question se pose : début septembre, comment être prêt pour les vendanges 2024 et rentrer dans la récolte 2024 ? L'enjeu est de taille, maintenir l'activité viticole et préserver ce patrimoine troglodyte qui fait la fierté des habitants du Montsoreau (Maine-et-Loire). TF1 | Reportage S. Guerche, X. Baumel