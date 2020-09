Les maisons typiques de nos régions : cap sur le Béarn

Dans le Béarn, les maisons traditionnelles ont une empreinte dans l'histoire qu'on voit au premier coup d'œil. Elles se démarquent par leurs larges arches pour permettre aux vaches d'entrer dans les granges. Leurs tuiles, quant à elles, sont piquantes, rosées et plates comme des ardoises. Sur le long du Gave, les maisons anciennes ont toutes un caractère particulier. Elles ont été construites avec un matériau robuste, le cailloux du Gave, qui façonne la vallée depuis des millions d'années.