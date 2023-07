Les maîtres du camouflage

Dans l'art du camouflage, ce sont des maîtres. Vous ne les voyez pas, c'est normal, ce sont eux qui vous observent. Ces hommes de l'ombre, nous les rencontrons lors d'un exercice en Alsace. Guillaume, le chef de patrouille, leur présente l'itinéraire. Leur trajet, leur position... tout doit être mémorisé, la carte qu'ils emmènent est vierge. À la nuit tombée, ils se mettent en route vers leur cible, un aéroport qu'ils devront surveiller pour comprendre son utilité pour l'ennemi. Aux premières lueurs du jour, premier coup de pioche pour leur futur poste d'observation. Leur cible est à quelques centaines de mètres seulement. L'un après l'autre, ils se fondent dans la nature et leur mission démarre. Au plus près de l’ennemi sans être vu, eux seuls peuvent collecter des détails et les transmettre à leur commandement. Le but, comprendre ce que trame l'ennemi dans cette zone. Discrètement, comme sur tous les théâtres de guerre, ils effacent toutes traces de leur passage et s'évanouissent dans la verdure sans avoir tiré un seul coup de feu. TF1 | Reportage E. Lefebvre, M. Gatineau, X. Boucher