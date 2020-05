Les malades du Covid-19 sont-ils immunisés ?

Des équipes du CHU de Strasbourg et de l'Institut Pasteur ont réalisé une enquête auprès du personnel hospitalier. Des tests ont été effectués sur 160 soignants présentant des symptômes légers du Covid-19. Résultat : 98% d'entre eux ont développé des anticorps neutralisants, leur permettant d'être protégés s'ils sont à nouveau exposés au virus. En outre, l'immunité croisée est également exploitée par des chercheurs américains.