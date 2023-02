Les Malouines : les grandes richesses de l'île de Beaver

Cette clameur des cinquantièmes hurlants, les marins des grandes courses qui passent au large des Malouines la connaissent bien. Pour les marins d'eau douce que nous sommes, c'est plus difficile. Il faut souvent s’agripper au bastingage du bateau de Jérôme Poncet qui vient nous chercher, avec sa famille. Nous voguons à l'extrême ouest de l'archipel vers l'île de Beaver. En quête de liberté, le navigateur s'est installé ici il y a 40 ans, à 13 000 kilomètres de Grenoble, sa ville natale. Il habite à l'écart de tout avec deux de ses fils, sa belle-fille et maintenant un petit-fils. En arrivant, on a l'impression de débarquer dans une sorte de "Far West". À l'origine, il n'y a pas de mammifères terrestres aux Malouines. Ce guanaco a été recueilli tout bébé. Élevé au biberon, l'animal fait partie des meubles au point de devenir un peu envahissant. Pour acheter Beaver, il a fallu devenir éleveur. L'île est à la fois une ferme avec des moutons fraîchement tondus et un point de départ pour la péninsule antarctique, à 1 000 kilomètres à peine. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat