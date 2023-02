Les Malouines, voyage au pays de manchots

Ce lundi, le ciel souvent capricieux semble clément et on peut noter un rendez-vous en fin d'après-midi sur les falaises avec les manchots. Amandine Gamble, chercheuse, passe quatre mois aux Malouines dans les cadres d'une étude sur la situation sanitaire des oiseaux. En quittant la capitale, seule ville de l'archipel, c'est une vaste étendue déserte qui se déploie. Les Malouines sont un des territoires les moins densément peuplés du monde avec 3 200 habitants pour 12 000 km². Depuis son poste, Dan Fowler, le pilote de l'avion-taxi, observe une évolution inquiétante : "on voit très clairement les effets du changement climatique, la région devient de plus en plus aride". Il y a très peu de route car au sable, l'avion assure le lien entre des villes et des fermes isolées. Chacun doit entretenir ses pistes. Pour atterrir, il faut souvent chasser les moutons qui broutent l'herbe. Premier réflexe à l'arrivée, nettoyer les semelles des bottes pour éviter la grippe aviaire. Après quelques déplacements, Amandine a trouvé son nouveau sujet de recherche : une colonie de gorfous-sauteurs. Ils y nichent avec des cormorans impériaux. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat