Les Malouines, voyage en terre sauvage

Ils débarquent aux premières lueurs de l'aube à quatre heures du matin. Les nuits d'été sont courtes du côté de l'océan Austral. Dans le bouillonnement d'une eau à huit degrés, les plages des Malouines donnent leurs premiers rendez-vous au pays des manchots. Ces îles sont longtemps restées vierges de toute présence humaine. Découvertes en 1502, fréquentées au XVIIe siècle par les marins de Saint-Malo, les Malouines ont été ensuite colonisées par les Anglais qui les appellent Falkland. C'est un des rares lieux habités qui est un refuge pour la faune sauvage. Un des rares lieux sur la planète où on peut voir se croiser des moutons et des manchots. Pour les scientifiques, c'est un terrain de recherche aux portes de l'Antarctique. Pour accéder à ces îles, il faut parcourir un périple de 13 000 kilomètres où on doit passer par la gare du Nord à Paris, le tunnel sous la Manche, le métro de Londres et la liaison en avion entre la base de la Royal Air Force de Brize Norton pour finalement plonger au sud de l'Atlantique. À l'aéroport militaire, les manchots assurent l'accueil. TF1 | Reportage M. Izard, B. Lachat, A. Silberman