Les manchots des plages d’Afrique du Sud

Des airs de petites peluches, un pas hésitant, voici le manchot d'Afrique. Plus à l'aise dans l'eau que sur terre, il peut nager jusqu'à 30 km/h. Pour voir cet oiseau, il faut se rendre à Simon's Town, dans la région du Cap en Afrique du Sud. Sur place, les panneaux de signalisation n'avertissent pas de la présence de vaches mais de manchots. Fondée en 1680 par les colons hollandais, c'est la troisième ville la plus vieille du pays. Un millier de ces spécimens ont quitté les îles de l'Atlantique pour s'installer dans la région au début des années 1980. C'est le printemps dans l'hémisphère sud. Les manchots font leur mue et remplacent leur plumage. En mer, ces oiseaux nageurs se nourrissent de sardines et d'anchois. Dans ce sanctuaire, le seul du Cap, les habitants profitent aussi de la plage à côté des manchots. Le manchot est en voie d'extinction. Au Cap, un hôpital leur est dédié face à la célèbre Table Mountain. Ils y sont soignés et nourris pendant des semaines. Une fois remis sur pied, ils retourneront à leur état sauvage. Des manchots naissent même en captivité dans l'établissement. Ils n'ont jamais chassé mais les soignants sont confiants sur leur chance de survie. La surpêche de sardines et d'anchois a réduit ses réserves de nourriture. TF1 | Reportage D. Bordier, P. Marcellin, N. Mariel