Les marchands de journaux cherchent une nouvelle "plume"

Vous connaissez forcément l'emblème des bureaux de tabac, la croix verte des pharmacies, mais avez-vous aussi mémorisé l'enseigne des marchandes de presse ? Cela fait une dizaine d'années que le carré jaune avec une plume fait office de repère. Un atout incontestable pour les marchands de journaux. Il faut bien l'avouer, cette enseigne a bien vécu. Elle n'est pas la seule à avoir une couleur passée et un design daté. Le ministère de la Culture aimerait lui donner un coup de peine. Nous avons alors sollicité l'avis des étudiants en Master de design graphique. Surprise ! On l'imaginait dépassée, mais la plume continue d'inspirer les jeunes. "J'ai voulu essayer de moderniser le logo, sans forcément le changer", "c'est une enseigne qui a fait son temps et qui est très reconnue par la plume", "l'idée, c'était d'avoir la plume et la trame de l'écriture", ont expliqué certains. Pour marquer les esprits, leur enseignant préconise plus de radicalité. Avis aux nostalgiques, l'enseigne actuelle ne devrait pas disparaître de sitôt. Les marchands de journaux seront libres d'adopter à leur rythme la version modernisée. TF1 | Reportage M. Croccel, G. Richaud, Q. Danjou