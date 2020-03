Les marchés de l'Oise annulés en raison du coronavirus : des mesures mal comprises par les habitants

Un troisième décès dû au coronavirus a été confirmé dans l'Oise. Le département est ainsi devenu l'un des foyers de l'épidémie avec 64 personnes contaminées. Pour lutter contre la propagation de ce fléau, les rassemblements sont interdits. Cette mesure concerne également les marchés de l'Oise, ce qui suscite l'incompréhension des habitants mais surtout des commerçants et des maraîchers.