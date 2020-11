Les marchés restent ouverts, les questions qui se posent

Au marché Saint-Joseph de Clermont-Ferrand (Puy-de-Dôme), il y a moins de monde et des clients pressés ce vendredi matin. C'est effectivement le constat des commerçants installés à la halle. Les clients viennent faire leurs achats sans s'attarder, et certains s'interrogent sur les possibilités de livraison. Il est à noter qu'en mars dernier, ce marché du centre-ville avait réussi à rester ouvert grâce à une organisation stricte. De ce fait, pour ce second confinement, les habitués sont pour l'instant confiants. Par ailleurs, les mairies s'accordent le droit de fermer les marchés si les risques de contamination sont élevés. Une éventualité qui inquiète les professionnels. Une inquiétude partagée par les personnes âgées pour qui le marché reste l'un des seuls moyens de se réapprovisionner. Si la situation se dégrade à Clermont-Ferrand, les professionnels sur le marché des producteurs envisagent déjà la livraison à domicile.