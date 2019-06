Les marchés s'apprêtent à accueillir l'été

Pour accueillir le beau temps, les marchés se préparent pour offrir les meilleurs produits. Pour se préparer à la forte chaleur prévue ce weekend, les fruits de saison et les légumes sont les stars. Les bouchers quant à eux, n'arrêtent pas les diverses préparations de brochettes ou de saucisses pour le barbecue. Un été qui s'annonce bien festif. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 21/06/2019 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 21 juin 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.