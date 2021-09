Les marionnettes font le show à Charleville-Mézières

Quelle que soit leur taille et la façon dont elles prennent vie, les marionnettes fascinent toujours autant leur public. A Charleville-Mézières (Ardenne) durant dix jours, les compagnies viennent du monde entier souvent pour présenter un nouveau spectacle. Partout dans la capitale ardennaise, une cinquantaine de représentations s'enchaînent chaque jour. Des spectacles pour rire ou pour s'émouvoir comme cet étonnant trio avec marionnettes à taille réelle. Les personnages de chiffon, de bois ou de métal sont partout dans la ville et même parfois à disponibilité du public. Un peu plus loin, c'est le musée itinérant des marionnettes du monde. Il permet de découvrir la variété des personnages selon leur pays d'origine. "Vous avez des marionnettes qui viennent de Birmanie, des marionnettes qui ont vraiment joué en Indonésie", lance un professionnel. La marionnette est un art universel et cela fait 40 ans que l'Ecole nationale supérieure de Charleville-Mézières en est le témoin. Du plus intime au plus populaire, les spectacles de marionnettes prévus cette semaine à Charleville vont attirer plus de 150 000 spectateurs.