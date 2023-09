Les Marocains solidaires des sinistrés

Une heure avant l'ouverture de l’hôpital ce dimanche matin, ils sont déjà des centaines à faire la queue pour donner leurs sangs. Aider à sauver le maximum de vies, une évidence pour une habitante de Marrakech. Elle nous explique : "Même avant de voir les messages d'appel aux dons, on a tous cherché à trouver des moyens pour aider". Des Marocains, des touristes, des expatriés, comme un Français installé à Marrakech depuis un mois. À l'intérieur de l’hôpital, plus un siège de libre. Les infirmières s'activent. Déjà 750 donneurs sont venus ce dimanche matin. Ils étaient 2 000 samedi, si nombreux que l’hôpital a même dû refuser dans la soirée. Une aide vitale, dans un pays qui compte plus de 2 000 blessés. Pour encourager les dons, les footballeurs marocains montrent l'exemple. Sur une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, les demi-finalistes de la dernière Coupe du monde passent eux aussi par la case hôpital. Des idoles, unis avec leurs fans, pour sauver les leurs. TF1 | Reportage J. Cressens, T. Herreman