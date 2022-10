Les marques distributeurs ont-elles tout bon ?

Trop de sucre, trop d'ingrédients nocifs, c'est souvent ce que l'on entend dire à propos des produits à bas prix, vendus sous les marques des distributeurs. Mais sont-ils vraiment de qualité inférieure ? "C'est de très bons produits", "C'est du marketing, on achète la marque", témoignent des clientes. En comparant la sauce bolognaise d'une marque bien connue et son équivalent d'une marque de distributeur, on constate que c'est quasiment la même proportion de tomate et de viande. Pourtant, le prix est deux fois plus élevé pour la marque nationale. Au rayon frais, on a aussi comparé un yaourt premier prix avec celui d'une grande marque. C'est le même constat, la différence de prix ne se joue pas sur la composition. Pour être sûr d'obtenir le meilleur rapport qualité-prix, l'un des moyens est l'application mobile. Enfin, la valeur nutritionnelle n'est pas le seul facteur qui influe sur notre santé. Il faut aussi prendre en compte le mode de production, comme l'usage de pesticide par exemple. TF1 | Reportage E. Vinzent, T. Gathy