Les Marseillais retrouvent avec bonheur leur marché aux santons

Sur le Vieux-Port, les Marseillais attendaient le bruit des santonniers qui s'installent. C'est officiel, la foire aux santons aura bien lieu à partir de samedi prochain. "C'est la magie de Noël", affirme l'un de ces artisans. Didier Zaouche, lui, trouve que "ce n'est pas naturel que les santonniers ne puissent pas avoir la possibilité d'exposer". Covid-19 oblige, le marché aux santons sera différent cette année. Il a été aéré au maximum pour respecter les protocoles sanitaires et avoir une jauge la plus favorable possible. Il y aura également moins d'animations et moins de santonniers. Seulement une vingtaine sera présente au lieu de la trentaine habituelle. Mais pour les Marseillais, cela importe peu, car pour eux, la foire aux santons est une institution depuis 1803. Synonyme de joie et de bonheur, c'est aussi une occasion pour découvrir des nouveautés. D'autres foires aux santons sont aussi autorisées à rouvrir dans le département. De quoi permettre peut-être de sauver la saison des santonniers et surtout l'activité économique d'un artisanat provençal traditionnel.