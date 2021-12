Les Marseillais sont les plus fiers de leur accent

À l’Estaque (Bouches-du-Rhône), il résonne un peu partout dans les rues, sur le port. Et quand vous dites aux habitants qu’ils ont un accent, ils vous répondent : "Nous, on n’a pas d’accent, c’est vous qui avez un accent !" ; "C’est inné, c’est comme ça. On naît avec, ça ne se commande pas" ; "C’est naturel". Ils sont fiers de leur accent provençal, avec une particularité marseillaise : "Nous avons l’accent qui chante" ; "C’est notre identité ; c’est Marseille ; c’est la Provence ; c’est le soleil ; c’est la mer". Mais concrètement, il est comment cet accent ? Une dame nous explique : "Toutes les voyelles et toutes les consonnes, nous les prononçons. Tandis que les Parisiens, ils en mangent la moitié". Lorsque l’on cherche à l’imiter, ce n’est pas évident. En effet, si l’accent est une fierté, c’est avant tout un patrimoine bien ancré, qui se transmet au cœur des familles depuis longtemps. TF1 | Reportage L. Huré, É. Pepin