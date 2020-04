Les masques commandés par la région Bourgogne-Franche-Comté réquisitionnés par l'État

Dans les régions, il est toujours difficile de se procurer des masques malgré l'urgence. Les commandes de la Bourgogne-Franche-Comté ont été réquisitionnées par l'État. La présidente de la région, Marie-Guite Dufay, a affirmé que si le gouvernement veut tout contrôler en cette période de crise, il faut qu'il soit transparent sur la répartition. Il est à noter que ces deux millions de masques étaient destinés au personnel des Ehpad, aux services de soins à domicile et aux associations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.