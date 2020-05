Les masques déjà en rupture de stock dans les grandes surfaces

Aussitôt arrivés dans les grandes surfaces, les masques ont été vendus en quelques heures. À Rennes, plusieurs magasins sont déjà en rupture de stock ce mardi. Les gens veulent en effet s'en équiper avant la reprise du travail et l'ouverture des écoles. Mais il n'y a pas lieu de paniquer, les supermarchés devraient bientôt être réapprovisionnés. La vente, elle, sera toujours limitée à une boîte par famille pour éviter tout débordement.