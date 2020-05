Les masques se font rares à Clermont-Ferrand

À Clermont-Ferrand, trouver un masque relève du parcours du combattant. Dans une pharmacie de garde, aucun n'est disponible. Ici, tout a été écoulé en moins d'une semaine, de quoi laisser les clients perplexes. Certains Clermontois ont donc tenté leur chance dans les bureaux de tabac, sans plus de réussite. Dans un supermarché, cinq masques chirurgicaux sont vendus par personne, mais l'enseigne est déjà en rupture de stock. Désormais, tous attendent lundi prochain pour bénéficier de ceux en tissu distribués par la ville. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 08/05/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 8 mai 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.