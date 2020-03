Les masques se font rares dans les crèches des enfants du personnel soignant

Des gardes d'enfants ont été mises en place au début de l'épidémie de coronavirus, à l'échelle des communes, pour faciliter la vie du personnel soignant. Mais faute de moyens et d'effectifs, difficile de répondre à l'appel du gouvernement. À Strasbourg (Bas-Rhin), la crainte de contagion a poussé certaines crèches à fermer leurs portes. Un crève-cœur pour ces garderies qui aimeraient faire preuve de solidarité. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 19/03/2020 présenté par Jacques Legros sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 19 mars 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.