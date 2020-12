Les Meccano, des jeux de construction indémodables

À Calais (Pas-de-Calais), Michel Bréal n'a pas utilisé un plan avant de bâtir sa grue. Pour rassembler vis, écrous et plaques et construire un circuit électrique à huit moteurs, il compte sur sa connaissance en maths. Michel avait huit ans quand il avait reçu son premier Meccano à Noël. La naissance de sa passion pour une machine bien précise. Et 60 ans après, son atelier est rempli de boîtes de ce jeu de construction jusqu'au plafond. Son ami Bernard Garrigues, lui, préfère les modèles plus récents comme les systèmes hydrauliques. Avant de se retrouver entre les doigts agiles de ces passionnés, les Meccano sont produits dans une usine installée à Calais depuis 1960. Au fil des années, les deux tiers des composants en métal ont été remplacés par du plastique. Et avec l'arrivée de l'automatisation, l'usine a changé de visage depuis 25 ans. À l'origine, le groupe Meccano était anglais et la fabrication des jouets était basée à Liverpool. Mais il a été racheté par une entreprise française implantée à Calais.