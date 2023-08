Les médecins généralistes au secours des urgences

Agnès Bourdoncle, médecin généraliste, ne part pas pour une visite à domicile. Elle a accepté de prendre du temps sur ses congés pour venir en renfort à l'hôpital. Dans ce centre hospitalier, il manque quatre médecins toute l'année. Alors, avec le départ en vacances des urgentistes, le service des urgences risquait de fermer quatorze nuits cet été. Le docteur Cyril Moesch, urgentiste d'astreinte, l'accompagne et la forme au protocole du service. Durant l'été, la population triple avec les vacanciers. Finalement, les trois-quarts des pathologies des urgences relèvent de la médecine générale. Pour les soins plus graves, un autre médecin urgentiste est présent. Au total, douze médecins généralistes se sont mobilisés pour maintenir l'ouverture des services de nuit, c'est inespéré. Un soulagement aussi pour les habitants du territoire. Les hôpitaux de Tulle et Clermont-Ferrand sont à plus de 60 kilomètres. L'organisation inédite autour de cet hôpital de proximité va permettre d'accueillir et de soigner environ 400 patients. TF1 | Reportage M. Poujol, E. Sarre