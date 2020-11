Les médecins généralistes doivent faire le tri entre angines, rhumes et Covid

Dès huit heures, les demandes de rendez-vous s'enchaînent dans la maison de santé du Véron à Avoine (Indre-et-Loire). Les patients appellent parfois pour des cas de Covid, mais aussi pour des rhumes et des angines dues aux virus de saison. Au bout du fil, ils sont plus inquiets cette année face au contexte sanitaire. Dans cette clinique, les médecins généralistes s'organisent pour proposer aux patients des consultations plus rapides. Pour ce faire, l'un d'entre eux se consacre uniquement aux rendez-vous non-programmés. Dans ce contexte, les consultations classiques sont séparées de celles pour suspicion de Covid. Ce qui permet de faciliter la prise en charge de chaque patient. Créée il y a dix ans, la maison de santé du Véron joue un rôle essentiel pour garantir un accès rapide aux soins, y compris à la campagne. En cette période épidémique, les médecins généralistes restent vigilants à chacune de leurs consultations pour clairement identifier les maladies de saison.