Les médecins incitent les patients à reprendre rendez-vous

Inquiets par le coronavirus, les patients atteints de pathologies lourdes ont préféré ne pas se rendre à l'hôpital ou chez leur médecin traitant. À l'hôpital Saint Philibert de Lomme, par exemple, les salles pour faire marcher les patients sont vides depuis près de trois mois. Les conséquences peuvent êtres lourdes, car l'autonomie se perd bien plus vite qu'elle ne se récupère. Les médecins espèrent que les protocoles mis en place dans les cabinets vont rassurer les malades.