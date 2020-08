Les médiateurs de plage veillent au respect des consignes sanitaires

Sur les bords de mer d'Hendaye, des médiateurs ont été engagés pour veiller au bon respect des consignes sanitaires. Ils sillonnent régulièrement les trois kilomètres de plage pour vérifier que la distance d'un mètre est bien respectée et que les groupes ne dépassent pas dix personnes. Une surveillance plutôt appréciée par les vacanciers. Retrouver des personnes et même parfois apaiser des conflits, ces gilets verts feront tout pour que les touristes passent un été décontracté.