Les médicaments désormais remboursés sur la base du prix de leur générique

Effectives depuis le 1er janvier 2020, de nouvelles règles de remboursement des médicaments génériques sont affichées dans toutes les pharmacies. Désormais, tous les médicaments ne sont plus remboursés qu'au prix de leur générique qui coûte en moyenne de 30 à 40% moins cher que l'original. Le gouvernement espère ainsi économiser un milliard d'euros sur quinze ans.