Les médicaments pour le cancer manquent

Face à la pénurie de certains médicaments, la Ligue contre le cancer appelle à se mobiliser. Il s'agit de molécules anciennes efficaces, mais moins rentables à fabriquer pour les laboratoires. Un problème qui date d'avant l'épidémie de coronavirus, mais qui ne cesse de s'amplifier. Médecins et pharmaciens doivent trop souvent se démener pour s'approvisionner. L'association demande aux pouvoirs publics de constituer un stock et de relocaliser la fabrication de ces médicaments en Europe. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 17/09/2020 présenté par Jean-Pierre Pernaut sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 17 septembre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.