Les meilleurs apprentis de France

Les épreuves commencent dès huit heures et la pression est maximale. Originaire des Vosges, Flora Barozzi, 21 ans, représente la région Grand Est. Elle a huit heures pour tenter de réaliser une fontaine en pierre de Bourgogne, une épreuve qu'elle prépare comme un athlète depuis deux ans. "C'est une préparation physique et mentale, parce qu'elle est énorme. On veut être le meilleur", explique-t-elle. Pendant deux jours, Lyon accueille les sélections nationales pour les Jeux olympiques des métiers. Menuisiers, pâtissiers, coiffeurs ou encore fleuristes, 600 talents de tout le pays s'affrontent pour représenter l'Hexagone à Shanghai en octobre prochain. Précision, agilité, concentration, Flora est évaluée par un jury de professionnels toute la journée. Elle sait qu'elle n'a pas droit à la moindre erreur. Une ambition et un rêve un peu fou pour elle : rejoindre l'Équipe de France et peut-être devenir la première femme championne du monde de tailles de pierres. TF1 | Reportage C. Blampain, M. Nadal